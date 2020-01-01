بدء جلسة سحب الثقة من رئيس برلمان تونس وسط أجواء من التوتر

بدأت عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، وسط أجواء من التوتر.

وخصص البرلمان التونسي، جلسة اليوم، للتصويت على طلب سحب الثقة من الغنوشي، بعد أن تقدم العشرات من النواب بطلب في ذلك غير أن الخلاف بشأن طريقة التصويت أشعل التوتر مع بدء أشغال الجلسة.

واضطر رئيس الجلسة إلى رفع أشغالها صباح اليوم قبل أن تستأنف مرة أخرى ليبدأ النواب في الإدلاء بأصواتهم عبر الاقتراع السري.

ويسعى نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل أيضا، لسحب الثقة من رئيس حركة النهضة الإسلامية حزب الأغلبية، بدعوى إخلاله بالنظام الداخلي والفشل في إدارة الجلسات.

ويستوجب طلب سحب الثقة التصويت بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).