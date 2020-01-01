نرصد أسعار تكفلة الإقامة فى الفنادق الساحلية خلال إجازة العيد

300 جنيه سعر الغرفة بالإسكندرية وشرم.. وتصل لـ 20 ألفا فى مطروح والعلمين

مدير فندق بشرم الشيخ: الأسعار أقل 50 إلى 75% عن العام الماضى

تشهد الفنادق فى المناطق السياحية والشاطئية، إقبالا كبيرا على الإقامة خلال فترة العيد، وهى الفترة التى تشهد زيادة فى أسعار أغلب الفنادق كل عام، لكن أسعار الإقامة حاليا، أقل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، نظرا لقلة الأعداد مع الظروف الاقتصادية التى نجمت عن تفشى فيروس كورونا.

«الشروق» تستعرض أسعار الفنادق فى أغلب المناطق السياحية خلال إجازة عيد الأضحى.

الإسكندرية والساحل الشمالى

يوجد عدد محدود من الفنادق فى الإسكندرية، تقل أسعار الإقامة فى الليلة عن ألف جنيه، منها منتجع إيفو المنتزه والذى يصل فيه سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة (الدبل) إلى 697 جنيها فى الليلة، شاملا الإفطار، وفى فندق قاعود سبورتينج يصل سعر الإقامة لليلة فى الغرفة المزدوجة إلى 304 جنيهات، شاملا الإفطار.

كما توجد فنادق بالاسكندرية تصل تكلفة الليلة فيها لنحو ألفى جنيه، منها فندق وندسور بالاس، وفندق باراديس إن لو متروبول، ويصل سعر الإقامة فيهما للغرفة المزدوجة إلى 1982 جنيها فى الليلة بدون إفطار، بينما ترتفع تكلفة الليلة فى فنادق أخرى عن ألفين وثلاثة آلاف جنيه.

أما إذا كانت ميزانيتك المخصصة للإقامة خلال هذه الفترة أقل من 20 ألف جنيه يمكنك الإقامة فى فندق عايدة على طريق الإسكندرية مطروح؛ حيث تصل تكلفة الإقامة لفردين فى غرفة مزدوجة بالإفطار لنحو 10 آلاف جنيه، وكذلك يوجد فندق جرين ليفز، فى الكيلو 75 طريق القاهرة الساحل الشمالى؛ حيث تصل تكلفة الإقامة لفردين 11.5 ألف جنيه، وكذلك فى فندق بورتو مارينا أند سبا فى الكيلو 105 طريق إسكندرية مطروح؛ حيث تصل تكلفة الإقامة لفردين شاملة الإفطار والعشاء نحو 12.4 ألف جنيه.

العلمين ومطروح من 20 ألفا حتى 255 ألف جنيه

تكلفة قضاء إجازة العيد فى هذه المناطق تبدأ من 20 ألف جنيه فى فندق أورا ريزورت فى منطقة سيدى عبدالرحمن، وترتفع فى منتجع مراسى العلمين إلى نحو 24 ألف جنيه فى فندق بوريفاج مطروح، شاملة تكلفة الإقامة بالكامل، وتزيد إلى 57.5 ألف جنيه فى فندق كريستال إن الماسة، وتصل تكلفة الإقامة فى فندق جاز كريستال إلى 25.7 ألف، خلال نفس الفترة لفردين، وفى فندق ريكسوس العلمين فى الغرفة (المزدوجة) إلى 11.5 ألف جنيه فى الليلة، شاملة 3 وجبات، وتزيد إلى 43 ألف جنيه فى فندق كريستال إن، وترتفع تكلفة إيجار الشاليه فى الساحل الشمالى إلى 143.9 جنيه.

وتصل أغلى تكلفة للإقامة فى إجازة العيد فى منتجع جريين، الكيلو 75 الساحل الشمالى طريق إسكندرية، إلى أكثر من 255 ألفا فى شاليه يسع 5 أفراد.

شرم الشيخ أسعار من 320 جنيها لليلة وترتفع حتى 67 ألفا فى 4 أيام

إذا كنت واحدا من الذين يفضلون قضاء إجازة العيد فى شرم الشيخ، فتتميز الفنادق فى هذه المدينة بانخفاض أسعارها؛ حيث من الممكن أن تجد أكثر من فندق فى أماكن متعددة بالمدينة تكلفة الإقامة فى غرفة مزدوجة فيه أقل من ألف جنيه، منها على سبيل المثال، فنادق فالكون نعمة ستارنت وجاردينا بلازا، ودلتا شرم، كورال بيتش، وفانتازيا أـوتيل، وشرميينج إن، وفايكنينج إن، وكورال بيتش ريزورت، وشاركس باى، أواسيس، وتوجد غرفة فندقية بسعر 320 جنيها لليلة فى فندق مازار ريزوت سبا.

كما يوجد عدد من الفنادق ترتفع فيها تكلفة الإقامة خلال هذه المدة عن 10 آلاف جنيه فى الغرفة المزدوجة، منها ريكسوس شرم الذى تصل تكلفته إلى 16.7 ألف، والباتروس بالاس والذى تصل التكلفة فيه إلى 10.400 جنيه، ورويال مونت كورال شارم بتكلفة 14.400 جنيه، وفورسيزون والذى تتخطى فيه تكلفة الإقامة 13 ألف جنيه، وتصل ذروة التكلفة للإقامة خلال فترة العيد لأكثر 67 ألف جنيه فى بعض الفنادق.

يقول هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية: إن أسعار الفنادق ترتفع فى موسم العيد بنحو 25% عن الأيام العادية، ولكن ما زالت أقل من 30 ــ 40% مقارنة بالعام الماضى.

فيما يؤكد مدير إحدى السلاسل الفندقية العالمية بشرم الشيخ، أن أسعار الغرف تتراوح ما بين 600 جنيه حتى 3500 جنيه شاملة الإفطار والعشاء، مشيرا إلى أن الأسعار التى تعرض خلال فترة العيد تزيد نحو 20 ــ 25%، عن الأيام العادية.

وعلى الرغم من هذه الزيادة يرى مدير الفندق أن الأسعار التى تعرض الآن أقل بنحو 50 – 75% عن العام الماضى، موضحا أن الأقبال على المدينة ضعيف، مقارنة بما كان يحدث فى الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن هناك فنادق استطاعت أن تشغل نسبة الـ 50% المسموح بها الآن، وهى الفنادق التى حصلت على شهادة السلامة الصحية منذ فترة.

وتسمح وزارة الصحة والسياحة بتشغيل الفنادق بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، والتى تلزم الفنادق باتخاذ إجراءات تضمن سلامة النزلاء، ولا تسمح الوزارة بألا تزيد نسب الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية.

تكلفة الغرفة فى الغردقة بين 4 و30 ألف جنيه

تتراوح أغلب أسعار فنادق الغردقة للغرفة المزدوجة خلال فترة إجازة العيد بين 4 و8 آلاف لأغلب الفنادق المتاحة، إلا أن فنادق الأربع والخمس نجوم لاسيما فى الجونة حيث تصل تكلفة الإقامة فى فندق موفنبيك الجونة إلى 17.5 الف جنيه، وفندق اللاميزون بلو إلى 25 ألف جنيه، وحياة بوت 31 ألف جنيه.

كما توجد فنادق بالغردقة تتراوح فيها تكلفة قضاء إجازة العيد حول 9 آلاف جنيه منها فندق أكوا ماجيك بـ 9.400 جنيه، وفندق تشايجنبرجر 12 ألف جنيه، وصن رايز مكادى 10 آلاف جنيه.