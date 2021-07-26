 الرئيس التونسي يصدر قرارا بإنهاء عمل كاتب الدولة بوزارة الخارجية - بوابة الشروق
الجمعة 30 يوليه 2021 10:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يصدر قرارا بإنهاء عمل كاتب الدولة بوزارة الخارجية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 10:11 م

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام، محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة، منها قرار بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي، من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتًا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضًا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك