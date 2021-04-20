لجنة الرقابة على المطاعم والمنشآت السياحية بمطروح تضبط 80 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على الرقابة على الأسواق للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية واللحوم والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي بجميع مدن المحافظة، ومنع أي تجاوزات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



ونظمت لجنة الرقابة على المطاعم والمنشآت السياحية بمطروح اليوم الجمعة، من خلال إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى، ومباحث التموين والقوى العاملة ،حملة على للتفتيش على عدد من المطاعم والمحال التجارية أسفرت عن ضبط وإعدام ٨٠ كجم لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك.



كما قامت اللجنة بتحرير ٣محاضر نظافة، بالإضافة إلى ٣ إنذارات عدم وجود عقود عمل وترخيص مزاولة المهنة للعمال، وعدم وجود شهادات وسلامة وصحة مهنية.