المكسيك: إعطاء 63 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 3ر63مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بنحو 06ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك أربعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 32 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 81ر2 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 239 ألفا و997 حالة وفاة.

وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و22 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.