رئيس الوزراء العراقي يوجه القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وحفظ النظام

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.



وأكد الكاظمي -حسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".



وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أشارت إلى تجدد التظاهرات في وقت سابق اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة (بغداد) قرب جسر الجمهورية؛ للمطالبة بالإصلاح، حيث حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز "الكونكريتية" من أمام بوابة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، وذلك بعد اجتيازهم الحواجز على جسر الجمهورية وسط بغداد.