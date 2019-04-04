دورة تدريبية للمرأة المعيلة على المشغولات اليدوية لمدة 45 يوما بمطروح

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه تقرر تنظيم دورة تدريبية للمرأة المعيلة؛ لتعليم أعمال المشغولات اليدوية على أسس صحيحة تؤهلهم لإنتاج قطع من المشغولات ذات الجودة العالية ،لمدة 45 يوما.



وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح،زأن الدورة التدريبية تأتي في إطار التعاون بين المركز ومديرية التضامن الاجتماعي؛ في إطار الاهتمام بالمرأة المعيلة، من خلال إيجاد فرص عمل تساعدهن على تحسين المستوى المعيشي للسيدات داخل المجتمعات المحلية، من خلال فتح مجال التدريبات على أعمال المشغولات الصوفية اليدوية.



وأكد أن هذه الدورة هي إحدى الدورات التى يعقدها المركز في مجال تصنيع المشغولات اليدوية باستخدام صوف أغنام البرقي التي تشتهر بها محافظة مطروح، حيث تؤهل السيدات لسوق العمل في الوقت الذي تمثل الصناعات الحرفية والإنتاجية ركيزة أساسية للتنمية في محافظة مطروح ونمو الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى إتاحة عدد كبير من فرص العمل.