تحطم بقايا صاروخ صيني ضخم فوق المحيط الهندي



تحطمت بقايا صاروخ صيني ضخم بعد سقوطه على الأرض اليوم السبت، فوق المحيط الهندي، حسبما أكد مسؤولو الفضاء من الولايات المتحدة والصين.



وقالت قيادة الفضاء الأمريكية على تويتر، اليوم السبت، إنه لا يزال من غير الواضح المسار الذي قد يسلكه معزز صاروخي، وأحالت التساؤلات إلى الحكومة الصينية.



وقالت وكالة رحلات الفضاء الصينية إن الحطام الذي يبلغ وزنه 23 طنا متريا (4ر25 طنا) اصطدم بالأرض فوق البحر في جنوب غرب الفلبين مع احتراق "الغالبية العظمى" من الحطام عند عودته، وفقا لبيان مقتضب انتقده مسؤول أمريكي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال مدير ناسا، بيل نيلسون: "لم تشارك الصين معلومات محددة عن المسار حيث سقط صاروخها /لونج مارش 5 بي/ مرة أخرى على الأرض".



وأضاف نيلسون: "يجب على جميع الدول المرتادة للفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر تأثير الحطام المحتملة، خاصة بالنسبة لمركبات الرفع الثقيل، مثل لونج مارش 5 بي، التي تنطوي على خطر كبير من الخسائر في الأرواح والممتلكات".