طبيب البيت الأبيض يكشف سبب تجدد إصابة بايدن بكورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور إن عودة إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" ترجع إلى عقار باكسلوفيد الذي كان يتلقاه للعلاج من الفيروس، مؤكدا أن بايدن لا يعاني من أعراض حتى الآن.

وأجرى بايدن، فحص كورونا قبل 4 أيام جاءت نتيجته سلبية، بعد 5 أيام قضاها في العزل الصحي.

ونوهت "نيويورك تايمز" بأن عقار باكسلوفيد أصبح موضع نقاش داخل المجتمع العلمي وبين مرضى كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب الدراسات السريرية الأولية للعقار عانى حوالي 1 إلى 2% فقط ممن عولجوا بباكسلوفيد من الأعراض مرة أخرى.

ووجدت دراسة أُجريت في يونيو الماضي أنه من بين 1364 بالغًا تلقوا علاج باكسلوفيد ثبتت إصابة 5% منهم بكورونا مرة أخرى خلال 30 يومًا و6% عانوا من الأعراض مجددًا.