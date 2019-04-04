دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، وذلك بعد اقتحام متظاهرين مقر المجلس وإعلانهم اعتصاما مفتوحا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن الحلبوسي وجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين.

وأضاف أن رئيس البرلمان وجَّه أيضا بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة.

أعلن المتظاهرون، اليوم السبت، الاعتصام المفتوح داخل البرلمان، بعد اقتحامهم مقر المجلس بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وكان المتظاهرون قد دخلوا إلى مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين ،داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.