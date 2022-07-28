الرئيس الأمريكي يحث مجلس الشيوخ على سرعة تمرير مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة تمرير مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من اليوم لحظر الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن -في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت- إن "غالبية الشعب الأمريكي يوافقون على هذا التصرف المنطقي"، مؤكدا "ضرورة تحرك مجلس الشيوخ بسرعة لإيصال هذا القانون إلى مكتبي، ولن أتوقف عن النضال حتى يتحقق ذلك".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية أكبر من بذل كل ما في وسعنا لضمان سلامة عائلاتنا وأطفالنا ومنازلنا ومجتمعاتنا وأمتنا".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر -في وقت سابق من اليوم- مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213، يحظر بيع البنادق الهجومية لعامة الناس في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن تم تقديم التشريع بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك واحدة في مدرسة ابتدائية في تكساس خلفت 19 طفلاً قتيلًا وآخر في سوبر ماركت في نيويورك نتج عنها قتل عشرة أشخاص، واستخدم مسلحون بنادق آلية من طراز "إيه-آر" في إطلاق نار جماعي.