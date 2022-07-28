ندوة لرواد المساجد والكنائس بسوهاج حول كيفية الحفاظ على مشروعات الشرب والصرف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة لرواد المسجد الكبير بكوم العرب بطما وكنيسة العذراء بدار السلام، بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة.



وقال محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة، التي يتم تنفيذها في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام.



ومن جانبها، أضافت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد المساجد والكنائس بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لهم، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.



وفى نهاية اللقاءات، يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.