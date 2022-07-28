رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بالعراق يدعو إلى حوار لإنقاذ البلاد

دعا عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، اليوم السبت، التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح ومباشر لإنقاذ العراق من الوضع الحرج الذي يمر به حاليا.

وقال الحكيم، في بيان صحفي، إن الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه.

وأضاف: "بقلب صادق ونية حسنة أوجه الدعوة المفتوحة للتيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء، تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم، العراق يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الاعتبار ، حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر".

وأكد الحكيم: "لا سبيل غير الحوار للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة قاذ البلد وإتقاء الإنزلاقات التي تودي بالوطن إلى ما لا يحمد عقباه".

وتابع: "نحث كل طرف بخطابه وقواعده الجماهيرية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض".

وكان متظاهرون من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دخلوا اليوم المنطقة الخضراء، واقتحموا باحات البرلمان العراقي للتنديد بترشيح محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي إن عدد الإصابات في المظاهرات حسب ما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها بلغ 125 جريحا، بينهم 25 عسكريا.