النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بحظر الأسلحة الهجومية

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، على مشروع قانون بحظر الأسلحة الهجومية، وإرساله إلى مجلس الشيوخ، رغم التوقعات بعدم إجازته هناك.



وجاء نتيجة التصويت على مشروع القانون بواقع 217 صوتا بالموافقة في مقابل 213 من المعارضين.



ومع أنه من غير المتوقع حصول هذا المشروع القانوني على 60 صوتا بمجلس الشيوخ اللازمة من أجل إجازته هناك، لكن العديد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب نبهوا إلى وقوع عدد من حوادث القتل الجماعي باستخدام مثل هذه الأسلحة النارية، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



بدورها.. وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا القانون المقترح بأنه خطوة في مسار المعركة ضد "وباء عنف الأسلحة النارية" الفتاك في الولايات المتحدة.