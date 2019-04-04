تحذيرات من حدوث فيضانات بالفلبين

أصدر مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني تحذيرات من مغبة حدوث فيضانات في بعض المحافظات، حيث تواصل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في غمر أجزاء من جزيرتي لوزون بالشمال وبيسايا وسط البلاد.



وقال المكتب -في بيان أوردته شبكة (إيه.بي.إس.- سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم السبت- إن الرياح الموسمية ستواصل جلبها أمطار تتراوح من الخفيفة إلى المتوسطة وفي أوقات غزيرة على عدة محافظات في الأجزاء الغربية من منطقتي لوزون الوسطى والجنوبية.



كما أن هناك منخفضا جويا استوائيا يعرف بـ "إستر" يعزز من الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث أفاد المكتب بأن المنخض قد يغادر منطقة الفلبين غدًا الأحد.