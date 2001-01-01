أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي عن صفقته السابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أشار بي إس جي في بيان رسمي اليوم الأحد إلى تعاقده مع حارس المرمى الإسباني، أرناو تيناس، قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

وقع الحارس الشاب البالغ من العمر ٢٢ عاما على تعاقد مدته ٣ مواسم، يمتد حتى صيف ٢٠٢٦.

وكان تيناس حارسا ثانيا وثالثا في صفوف برشلونة خلال المواسم الأربعة الماضية بعد تصعيده من فريق الرديف.

وقبل حارس برشلونة السابق، كان بي إس جي تعاقد مع ٦ لاعبين هذا الصيف، وهم ماركو أسينسيو، ميلان سكرينيار، لوكاس هرنانديز، لي كانج إن، مانويل أوجارتي وتشير ندور.