إصابة شخصين إثر مشاجرة في سوهاج

أصيب شخصان برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما في دار السلام محافظة سوهاج.



وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين.



وعلى الفور، تم الانتقال لموقع الحادث

وتبين أنها بين "طرف أول" س. م. أ. أ، 42 سنة، سائق توك توك، مصاب برش خرطوش بالوجه، ونقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ونجل شقيقه م. ح. س. ع، 15 سنة، طالب، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر، ويقيمان بذات الناحية، و"طرف ثان" ع. أ. ع. م، 53 سنة، عامل بأجر، ويقيم دائرة المركز.



وألقت القوات الأمنية، القبض على طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهم على الآخر بالضرب.



واتهم الطرف الأول، الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها، بسبب احتكاك الأول من الطرف الأول بالتوك توك قيادته بالطرف الثاني حال سيره مترجلاً.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.