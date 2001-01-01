قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين ناقش قضايا متعددة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، على هامش اجتماع مجلس الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية العلمين، اليوم الأحد، أن حماس قدّمت رؤية لبناء خطة وطنية فلسطينية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومخططاتها.

وأوضح أن الخطة تتضمن بُعدين، أحدهما يتعلق بالاحتلال والآخر يخص الوضع الفلسطيني الداخلي، مشيرا إلى أنّ الاحتلال لا يمكن أن يكون صديقا ولا جارا ولا حليفا، وأن المقاومة الشاملة هي الخيار الاستراتيجي الأنسب لإنجاز مشروع التحرير.

ولفت إلى أنّه فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي، فمن الضروري أن تُجرى عملية إعادة بناء وترميم منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية جديدة.

ونوه بأنّ الرؤية تخص أيضا الوضع الخاص بالسلطة الفلسطينية سواء الانتخابات الرئاسية أو انتخابات المجلس التشريعي، موضحا أنّ الأمر يقوم على مبدأ الشراكة باعتبار أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تحرر وطني فلسطيني.

وأفاد بأن اللجنة التي انبثقت عن اجتماع العلمين، يتمحور عملها حول كيفية تطبيق الرؤى التي طرحتها الفصائل والسلطة الفلسطينية، على أن يُعقد اجتماع آخر على مستوى الأمناء العامين لمتابعة نتائج هذه الخطوة.

وأوضح أنه سيتم الاتجاه لاحقا إلى خطوات عملية جدية فيما يخص منظمة التحرير أو الانتخابات أو إدارة المقاومة الشاملة ضد الاحتلال.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد دعا إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في «اجتماع العلمين» بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال عباس في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام عمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية اليوم الأحد: «أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

وأشار إلى أن اجتماعات العلمين خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة قريبا.

ووجه الرئيس الفلسطيني الشكر مجددا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمنا حرص الرئيس السيسي على أن تكلل الجهود الفلسطينية بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

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