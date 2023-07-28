تقرير: مقتل 6 أشخاص باشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان

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أفاد تقرير إخباري بمقتل ستة أشخاص، من بينهم قيادي فلسطيني، في اشتباكات في مخيم كبير للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وكانت أعمال العنف قد اندلعت ليلة أمس السبت ثم استؤنفت اليوم الأحد في مخيم عين الحلوة للاجئين بعد إطلاق النار على ناشط إسلامي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضافت الوكالة، أن الاقتتال الداخلي الذي وقع أمس السبت بين الفصائل أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم طفلان.

وقتل الخمسة الآخرون في أعمال العنف التي وقعت اليوم الأحد، بحسب تقارير إعلامية.

وكان من بينهم العميد أبو أشرف العرموشي، المرتبط بحركة فتح الفلسطينية، وثلاثة مرافقين بعد تعرضهم لكمين داخل المخيم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأغلقت قوات الأمن اللبنانية جميع الطرق المؤدية إلى المخيم وسط اشتباكات مستمرة شملت المدافع الرشاشة ونيران القناصة والقذائف الصاروخية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية على الإنترنت التي أشارت إلى أن عدد القتلى بلغ ستة.

وقال الجيش اللبناني إن قذيفة هاون نتيجة للاشتباكات سقطت داخل مركز عسكري مما أدى إلى إصابة أحد أفراده.

وعين الحلوة هو مخيم مترامي الأطراف للاجئين الفلسطينيين يقع على مشارف مدينة صيدا الساحلية جنوبي البلاد.