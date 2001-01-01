مجموعة «إيكواس» تعقد قمة استثنائية لتقييم الوضع في النيجر

يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية، اليوم الأحد، بهدف تقييم الوضع السياسي في النيجر بعد الانقلاب العسكري.

وذكر بيان نشرته مجموعة "إيكواس" على موقعها الإلكتروني، أن "القمة ستعقد الأحد في عاصمة نيجيريا (أبوجا) بدعوة من رئيسها بولا أحمد تينوبو"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ومن المقرر أن يناقش قادة المجموعة الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في النيجر، حسب البيان نفسه.

ومساء الجمعة، طالب مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي، في بيان، جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية خلال 15 يوما"، عقب أيام من تنفيذ عناصر في الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس محمد بازوم.

والأربعاء، أطيح بنظام الرئيس بازوم في انقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر.

وقال الجنرال تشياني، في خطابه المتلفز، إن المجموعة العسكرية التي يرأسها استولت على السلطة "بسبب العديد من المشاكل في النيجر، بما في ذلك انعدام الأمن والمشاكل الاقتصادية والفساد، وأمور أخرى".

وقوبل الانقلاب بإدانات عربية وعالمية واسعة، وسط دعوات لإطلاق سراح الرئيس بازوم وباقي المعتقلين.