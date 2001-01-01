حزب الشعب الفلسطيني: اجتماع الفصائل بمصر إنجاز وطني

وصف نصر أبوجيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين اليوم الأحد، بأنه إنجاز وطني فلسطيني.



وقال خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاجتماع ركز على مواجهة عدوان الحكومة الإسرائيلية، مشددا على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للقضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن البوصلة الحقيقية هي مواجهة الحكومة الإسرائيلية ضد السياسات الصهيونية العنصرية، وتشكيل لجنة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وملف المعتقلين السياسيين.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد دعا إلى تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية؛ لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها في «اجتماع العلمين» بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وقال عباس في البيان الرئاسي الذي ألقاه في ختام عمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة برعاية مصرية اليوم الأحد: «أدعو هذه اللجنة إلى الشروع فورا بإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات.. وآمل بعقد اجتماع قريب للفصائل في القاهرة لنعلن لشعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».



وأشار إلى أن اجتماعات العلمين خطوة أولى وهامة لاستكمال الحوار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة قريبا.



ووجه الرئيس الفلسطيني الشكر مجددا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمنا حرص الرئيس السيسي على أن تكلل الجهود الفلسطينية بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.