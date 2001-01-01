 مدرب الشباب السعودي: زيزو مفتاح اللعب في الزمالك.. والمباراة ستكون صعبة - بوابة الشروق
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مدرب الشباب السعودي: زيزو مفتاح اللعب في الزمالك.. والمباراة ستكون صعبة

محمد عاطف
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 1:23 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 1:23 ص

تحدث الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الشباب السعودي، عن مواجهة الليوث أمام الزمالك، في البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان».

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الشباب، مساء غدًا الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وقال خوان براون في تصريحات تليفزيونية: «لن أكون مدرب الشباب السعودي أمام الزمالك، وسيكون هناك إدارة فنية جديدة بقيادة الهولندي مارسيل كايزر».

وأضاف: «المباراة ستكون صعبة، والزمالك فريق كبير ولديه العديد من المهارات، والمواجهة لن تكون سهلة على الفريقين».

وتابع براون: «أحب زيزو جدا وهو مفتاح اللعب في الزمالك».

وأتم: «لمجموعة متوازنة ولكن الزمالك أقرب للتأهل بعد فوزه في المباراة الأولي».


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