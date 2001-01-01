 بكين تعلن حالة التأهب القصوى بسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة - بوابة الشروق
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بكين تعلن حالة التأهب القصوى بسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة

د ب أ
نشر في: الأحد 30 يوليه 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2023 - 9:14 ص
فرضت السلطات في بكين ومناطق بشمال الصين، حالة التأهب القصوى بسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار دوكسوري.

وأعلن مكتب الأرصاد في العاصمة الصينية أعلى مستوى تحذير من الأمطار أمس السبت، وحث المواطنين في المنطقة على عدم الخروج.

وكان دوكسوري قد ضرب سابقا مقاطعة فوجيان عندما كان إعصارا، كما أن قوته تراجعت ليصبح عاصفة استوائية أثناء توجهه إلى البر الرئيسي.

وتم إصدار عدة تحذيرات من الطقس في مدينة تيانجين وإقليمي هيبي وشانشي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن إعصار دوكسوري أضر بأكثر من 800 ألف شخص في فوجيان، وتسبب في وقوع خسائر اقتصادية بقيمة 54 مليون يورو (60 مليون دولار).

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