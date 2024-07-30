منظمة الصحة العالمية تؤكد خطر تفشي شلل الأطفال في غزة جراء تدهور نظام الرعاية الصحية

أكدت منظمة الصحة العالمية تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ ما يقرب من 10 شهور، في دمار نظام الرعاية الصحية في القطاع، وتعطيل جولات التطعيم الروتينية للأطفال، مما عرضهم لمجموعة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك شلل الأطفال.

وأفاد كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة، في تصريحات اليوم، بأنه خلال الشهر الماضي تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عدة عينات مأخوذة من الصرف الصحي في غزة، داعيا لوقف إطلاق النار، للسماح بإجراء حملة تطعيم جماعية في محاولة لمنع انتشار وباء شلل الأطفال في القطاع، ومطالبا بفتح طرق القطاع وتوفير وصول آمن للإمدادات الطبية وغيرها من إمدادات الإغاثة.

وأشار إلى أنه بعد مرور أسبوع على إعلان المنظمة نيتها إرسال مليون لقاح ضد شلل الأطفال، ما يزال الأمر معطلا، قائلا "إذا لم يحدث ذلك، فإن اللقاحات ستبقى في أماكنها، كما هو الحال مع العديد من الشاحنات الأخرى عبر الحدود، إما على جانب رفح أو عند نقاط التفتيش الأخرى، إما داخل غزة أو خارجها مباشرة".

بدوره، شدد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على أن معدلات التطعيم في غزة كانت "مرتفعة للغاية" قبل بدء العدوان الإسرائيلي، "لكن النزوح الجماعي، وتدمير البنية التحتية الصحية، وبيئة العمل غير الآمنة بشكل مروع، كل هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة، وبالتالي يعرض المزيد والمزيد من الأطفال للخطر"، مبينا أن تغطية التطعيم أصبحت الآن حوالي 89 في المئة، "لذا هناك خطر متزايد على الأطفال"، مؤكدا على المخاطر الصحية الإضافية التي سببها تفجير الاحتلال لأحد مرافق المياه الرئيسية في رفح قبل أيام، على سكان القطاع.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أكد أمس الإثنين أن أكثر من 200 ألف شخص في غزة، أي ما يعادل نحو تسعة في المئة من السكان، نزحوا خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب أوامر الإخلاء من قبل جيش الاحتلال.