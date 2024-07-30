وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يترأسان اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

• الشربينى: طورنا المناطق غير الآمنة بالقاهرة بالتعاون مع المحافظة وصندوق التنمية الحضرية.. وننفذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية

• محافظ القاهرة: مستمرون فى التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق التنمية الحضرية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروع واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ.

وأكد الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية (تم وجارٍ تنفيذها)، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، موضحاً أن الوزارة تقدم كل الدعم لمحافظة القاهرة، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 متر مربع، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 متر مربع، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 متر مربع سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف الوزير إلى أنه جارى تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 متر مربع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة فى التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها، لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة بما يخدم سكان محافظة القاهرة، ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.