 الرئيس التايواني يتعهد بالعمل مع الديمقراطيات الأخرى للتصدي للصين - بوابة الشروق
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الرئيس التايواني يتعهد بالعمل مع الديمقراطيات الأخرى للتصدي للصين

تايبيه (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 2:30 م

تعهد الرئيس التايواني لاي تشينج تي، بالعمل مع الديمقراطيات الأخرى حول العالم للتصدي للصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن لاي قال في خطاب اليوم الثلاثاء: "تايوان ستبذل قصارى جهدها لحمل المظلة مع الشركاء الديمقراطيين لحماية الديمقراطيات في أنحاء العالم من توسع النزعة السلطوية".

وأضاف: "التهديد الذي تمثله الصين لأي دولة منفردة يمثل تهديدا للعالم".

ولكن في إشارة إلى رغبته في الإبقاء على الوضع الحالي، دعا لاي لتعزيز العلاقات المستقرة في أنحاء مضيق تايوان، والتواصل مع بكين "وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل بحيث يحل الحوار محل المواجهة".

وتبرز تصريحات لاي التزامه بمقاومة ما يعتبره اتجهات سلطوية من جانب الصين.


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