رئيس جامعة أسيوط يفتتح تطوير وحدة العلاج الخاص بمستشفى الأطفال

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، وحدة العلاج الخاص بمستشفى الأطفال الجامعي، بعد عملية التجديد والتطوير، ضمن حرص إدارة الجامعة على التطوير، والتحديث المستمر بقطاع مستشفياتها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المُقدمة.

ورافق رئيس الجامعة، خلال افتتاح عمليات التطوير، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أمير مدير المستشفى، والدكتور أسامة العشير رئيس وحدة العلاج الخاص، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور عماد الدالي رئيس قسم الأطفال الجامعى، والدكتور ياسر فاروق نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور محمد جميل نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئةالتدريس، والهيئة المعاونة، ومديرى المستشفى السابقين، والعاملين.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن عملية التجديد والتطوير بمستشفى الأطفال الجامعي تضمنت تطوير الطابق الخامس بوحدة العلاج الخاص بمستشفى الأطفال الجامعي؛ والذى يضم 15 غرفة درجة أولى متميزة؛ لخدمة مرضي الأطفال، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه؛ للتيسير على المرضى، والمنتفعين من خلال توفير الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المُقدمة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الجهود المبذولة بمستشفى الأطفال الجامعي، والتطوير المستمر من أجل تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى كان لها دور اجتماعي وخدمي لابناء محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية فى وحدة العلاج الخاص أمر ضروري؛ لخدمة مرضي الأطفال.

جدير بالذكر أن القسم الخاص بمستشفى الأطفال الجامعي، يحتوى على طابقين الخامس والسادس، ويتضمن الطابق الخامس 15 غرفة (درجة أولى)، أما الطابق السادس يحتوي على 10 غرفة درجة أولى، و6 غرف درجة ثانية؛ لتصبح القدرة الاستيعابية للقسم الخاص 31 غرفة للمرضى، وتتضمن كل غرفة فى القسم الخاص (درجة أولى) بها سريرين سرير للمريض، والآخر للمرافق ومجهزة بتكيف، وتليفزيون، وثلاجة، ودولاب للتخزين، وحمام خاص لتقديم خدمة طبية راقية للمرضى.

وأوضح أن القسم الخاص يخدم جميع التعاقدات مع مستشفى الأطفال الجامعى سواء كان أعضاء هيئة التدريس أو هيئة قضائية، وغيرها من النقابات المختلفة، إلى جانب تعاقدات التأمين الصحى.



وعقب الافتتاح، كرّم رئيس جامعة أسيوط، كل من الدكتور عماد الدالي، والدكتور محمد أمير؛ تقديرا لما بذلوه من جهود فعّالة، ومتميزة خلال توليهم إدارة المستشفى.