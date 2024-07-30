«أفشة» يوضح حقيقة انفعاله على مدرب الأهلي

كشف محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط النادي الأهلي عن حقيقة انفعاله على الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكان "أفشة" قد لعب أساسياً في مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والتي فاز فيها الأحمر بنتيجة 4-1 في الدوري الممتاز.

وخلال تبديله بالشوط الثاني بدا أفشة غاضباً، حيث تصرف بشكل انفعالي أثناء توجهه لمقاعد البدلاء.

وقال أفشة عبر أنستجرام: "حابب أوضح حاجة عشان للأسف بعض الناس هيبدأ يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطة، أنا إمبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا جدا من نفسي وكنت حاسس إني محبط جدا ومعملتش حاجة للفرقة خاصة إني بدأت الماتش وكنت حابب يكون ليا إضافة."

وتابع: "أيام اللعيب أو الرياضي عموما بيبقى فيها حاجات محبطة زي كده، أنا حتى نشرت إحصائية فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، عندي أفضل من كده أكيد."

وأضاف: "مصدرش مني أي شيء ناحية الجهاز الفني الي طبيعي يغير ويبدل واللاعيب لازم يحترم قراره تحت أي وضع ولا حتى الكاتبن خالد بيبو اللي في لحظفتها قلتله مفيش أي حاجة وقعدت وهديت، معلش لحظة غضب وراحت لحالها وإن شاء الله الجاي أفضل."