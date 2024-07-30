 الموسيقار أشرف الزفتاوي يحصل على جائزة عن المسلسل الجزائري «الرهان» والشركة المنتجة تتهرب من إرسال الجائزة - بوابة الشروق
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الموسيقار أشرف الزفتاوي يحصل على جائزة عن المسلسل الجزائري «الرهان» والشركة المنتجة تتهرب من إرسال الجائزة


نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 6:06 م

كشف الموسيقار أشرف الزفتاوي عن حصوله على جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن المسلسل الجزائري «الرهان»، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان «الجينيريك» الجزائري، كما كشف عن تهرب الشركة المنتجة للمسلسل والمهرجان من الرد على اتصالاته وإرسال الجائزة له.

وكتب أشرف الزفتاوي عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «رمضان اللي فات كان ليا الشرف اني اعمل الموسيقى التصويرية لمسلسل جزائري اسمه الرهان، و الحمدالله كسبت جائزه احسن موسيقى تصويريه عن المسلسل ده من مهرجان الجينيريك الجزائري.. لكن للأسف الشركه المنتجه و المهرجان مش عايزين يبعتولي الجائزه ولا حتي بيردوا عليا.. شكرا شكرا.. ملحوظة دي صوره المنتج الفني و هو فرحان بالجائزة بتاعتي».

يشار إلى أن أشرف الزفتاوي شارك في الموسم الرمضاني الماضي، بالموسيقى التصويرية لمسلسل «صلة رحم»، من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وسلوى محمد علي، وعابد عناني، وهبة عبدالغني، وريام كفارنة، ونبيل نور الدين، وصفاء جلال، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وأحمد محمود أبو زيد، وإخراج تامر نادي.

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