استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بسبب التجويع ونقص الأدوية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد الطفلة بشرى مهنا من مدينة غزة؛ بسبب الحصار والتجويع ونقص الأدوية.

وأشارت المصادر لوكالة «وفا»، إلى استشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى انتشال طواقم الإسعاف شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة البلعاوي قرب نهاية شارع الجلاء شمال مدينة غزة، وتم نقله إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وقالت الوكالة إن عددا من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، أصيبوا بقصف مدفعيّ استهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما شهدت مناطق غرب مدينتي رفح وغزة قصف مدفعيّ مماثل، بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة رفح.

وأُعلن في وقت سابق اليوم، عن استشهاد 9 مواطنين، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونقلوا إلى مستشفى العودة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39400، والإصابات إلى 90996 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



