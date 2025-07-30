قيادي في حماس: استمرار جرائم التجويع والإبادة ينسف أي أساس للتفاوض

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إنه لا معنى لأي مفاوضات ما دامت سياسة التجويع والإبادة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مرداوي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن استمرار هذه الجرائم الإنسانية ينسف أي أساس منطقي للتفاوض، ويمثل استخفافًا بكل الجهود والمساعي التي بُذلت خلال 18 يومًا من المفاوضات السابقة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأوضح القيادي في حماس، أن فتح الاتفاق يعني فتح كل البنود تلقائيًا، مؤكداً أن الاتفاق وحدة واحدة لا يُجزأ ولا يُدار وفق حسابات طرف واحد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل المتخصص بالشئون العربية في قناة "آي نيوز 24" العبرية، باروخ يديد، إن حماس طرحت مقترحًا جديدًا لإدارة قطاع غزة يشبه نموذج "حزب الله" في لبنان، مشيرا إلى أن الحركة ترفض الخروج من القطاع أو نفي قياداتها، بحسب تعبيره.

وترفض حماس، وفق ما جاء في الرسالة، أي بند ينص على نفي قياداتها أو عناصرها من القطاع، وتتمسك بوجود "قوة مسلحة" فيه، رغم إعلانها الاستعداد للتنسيق الفوري بشأن إدارة غزة، دون توضيح الدور الذي ستؤديه الحركة ضمن هذا التشكيل الأمني.