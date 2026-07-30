 محافظ الشرقية: إصلاح فتحة أعلى كوبري المشروع بالاتجاه المؤدي إلى بردين في الزقازيق بعد شكوى الأهالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الشرقية: إصلاح فتحة أعلى كوبري المشروع بالاتجاه المؤدي إلى بردين في الزقازيق بعد شكوى الأهالي

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 10:14 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 10:14 م

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الاستجابة الفورية لما تم رصده من شكاوى المواطنين بشأن وجود فتحة أعلى كوبري المشروع، بالاتجاه المؤدي إلى قرية بردين، بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

وكلف المحافظ الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة فحص الشكوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت الإبلاغ عن وجود فتحة أعلى كوبري المشروع بالاتجاه المؤدي إلى قرية بردين، واتخاذ اللازم حيالها.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بفرق العمل إلى موقع الشكوى، حيث جرى إصلاح الفتحة وتأمين الموقع، بما يضمن سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ الشرقية على أن المحافظة تواصل الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورصد الملاحظات الميدانية، والتعامل معها بكل جدية، للحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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