محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ مشروع شبكة الطاقة الشمسية بمركز الداخلة لخدمة 300 ألف فدان

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ مشروع شبكة الطاقة الشمسية بمركز الداخلة لتغذية المنطقة الزراعية بجنوب موط بالكهرباء، تمهيدا لربطها بالشبكة القومية، بالتعاون مع إحدى الشركات القابضة، في خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت المحافظ أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للرؤية الاستراتيجية الجديدة للمحافظة، حيث يخدم منطقة تزيد مساحتها على 300 ألف فدان، بما يوفر بنية تحتية متطورة للمشروعات الزراعية والاستثمارية، ويعزز فرص التنمية والإنتاج.

وأوضحت أن الشبكة ستعمل بقدرة مبدئية 23 ميجافولت أمبير، وتعتمد على محطة طاقة شمسية بقدرة 11 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 50 ميجاوات في الساعة، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة التشغيل، والاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الأعمال تُنفذ وفق جدول زمني مكثف، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل خلال 6 أسابيع، ليمثل نقلة نوعية في دعم التنمية الزراعية بجنوب موط، ويؤكد مكانة الوادي الجديد كوجهة واعدة للاستثمار الزراعي ومشروعات الطاقة النظيفة.