محافظ المنوفية: رفع 90 طن مخلفات وزراعة 35 شجرة وإزالة 30 إشغالا ضمن فعاليات يوم في قريتنا ببخاتي

أعلن اللواء عمرو الغربي، محافظ المنوفية، استمرار فعاليات مبادرة "يوم في قريتنا" بقرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم، اليوم الخميس، حيث نفذت الأجهزة التنفيذية حملة خدمية وتنموية موسعة أسفرت عن رفع 90 طنا من نواتج التطهير والهدم، وزراعة 35 شجرة، وإزالة 30 حالة إشغال؛ للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بالقرى.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم، أن الحملة، التي تابعها رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، شهدت الدفع بـ10 معدات متنوعة، شملت سيارات نقل، ولودر، وجريدر، وبرج كهرباء، وسيارات رش مياه، بما ساهم في سرعة إنجاز الأعمال.

وأضاف المحافظ أن الأعمال تضمنت تسوية وتمهيد طريق بحر سيف بالكامل لتحسين الحركة المرورية، إلى جانب زراعة 35 شجرة متنوعة، وقص وتهذيب الأشجار والحشائش التي تحجب الرؤية على امتداد الطريق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز عوامل السلامة.

وأشار الغريب إلى أنه في قطاع الإنارة، جرى صيانة ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتركيب 22 لمبة جديدة، لتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع الرئيسية ورفع مستوى الأمان للمواطنين.

وقال إن الوحدة المحلية، نفذت حملة موسعة لرفع الإشغالات، أسفرت عن إزالة 30 حالة إشغال طريق، بما ساهم في إعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية داخل القرية.

وأكد أن مسئولو الوحدة المحلية، استمعوا خلال فعاليات المبادرة، إلى مطالب وشكاوى المواطنين، حيث تم التعامل الفوري مع عدد منها، مع توجيه الجهات المختصة بدراسة باقي الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وفي إطار الحملات الرقابية، شنت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة التموين حملة على المخابز البلدية ومستودعات الغاز والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 8 محاضر لمخالفات تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بالمظهر الحضاري، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.