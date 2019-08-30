نتنياهو إلى ماكرون: لن نسمح للأعداء بالتسلح بأسلحة فتاكة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اليوم الجمعة ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إسرائيل تعتزم منع أعدائها من تسليح أنفسهم بأسلحة فتاكة وستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات.

وذكر نتنياهو أن "رعاة مثل هذا التسلح والسلوك العدواني لن يكونوا محصنين"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكترونى.

وتحدث نتنياهو وماكرون في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار يوم السبت الماضي على مصنع في بيروت له صلات بحزب الله وإيران ينتج صواريخ تتسم بدقة عالية فى التوجيه .

وفى تعليق حول الجهود الفرنسية للمبادرة بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع مطلع الاسبوع في فرنسا، ذكر نتنياهو أنه لتوقيت خاطىء إجراء محادثات مع طهران ، في وقت كانت تكثف فيه إيران عدوانها الإقليمي .