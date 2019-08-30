بوجلبان: اقتربنا من حل أزمة كوليبالي بين النجم والأهلي

أكد التونسي أنيس بوجلبان لاعب الاهلي ومنتخب تونس الأسبق، على أقتراب حل أزمة المالي سليماني كوليبالي مهاجم النجم الساحلي، مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان كوليبالي قد هرب من الأهلي بعد فترة وجيزة من الانضمام لصفوفه في عام 2017.

وأوضح بوجلبان خلال تصريحات تليفزيونية: "المشكلة ما زالت قائمة ولكن في الأيام المقبلة سيتم حلها، ومن الممكن أن يكون هناك انفراجه لأن الأهلي والنجم الساحلي لديهم النية في الوصول إلى حل".

وتابع لاعب الوسط السابق بأنه مكلف من النادي الأهلي والنجم الساحلي لحل أزمة كوليبالي، أما أزمة عمرو جمال معقدة بعض الشىء مع الصفاقسي بسبب انضمامه إلى الصفاقسي في الميركاتو الحالي، لكن الصفقة فشلت بسبب عودته إلى مصر لأمور التجنيد.