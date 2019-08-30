قال الإعلامي شريف مدكور متحدثا عن صراعه مع مرض سرطان القولون، «اللي مخليني واخد الموضوع ببساطة جدًا إني حاسس إن دي علامة من ربنا إن هو بيقولي أنا بحبك وإني صح».

وأضاف في لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أن ما وجده من «حُب الناس» هو ما أعطاه دفعة إيجابية وخفف عنه شدته، متابعًا: «حب الناس اللي شفته كان شيء غير طبيعي، لاقيت نمرة بتتصل فبرد بيقولي شريف أنا محمد منير سكتت شوية وبعدين قمت نطيت».

وأشار إلى أن ما أثر به خلال مرضه هو نسبة مرضى السرطان بمصر ومدى تأثرهم بقصته، موضحًا: «مرضى الكانسر في مصر محتاجين حد يقويهم، كتير أوي بحط البوستات بتاعتهم على الفيس كانوا فاقدين الأمل وحاسين إنهم خلاص كده هيموتوا فلما لاقوني بطلع وبشتغل وبرقص جالهم أمل».

وكان شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بورم في القولون أثناء تقديمه إحدى حلقات برنامجه «4 شارع شريف» المذاع عبر فضائية «الحياة».