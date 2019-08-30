بيراميدز يسعى لمواصلة صحوته ويخشي مفاجآت حرس الحدود

يلتقي بيراميدز في الثامنة مساء اليوم مع حرس الحدود ، باستاد بتروسبوت في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر ، في مباراة خارج التوقعات ، خاصة وان الفريق العسكري سبق له تحقيق لقب الكأس مرتين من قبل ، في الوقت الذي يبحث بيراميدز عن اولي القابه ، بعد الطفرة الكبيرة للفريق واحتلاله ثالث الدوري واقصاء الاهلي من دور الـ 16 للكأس .

يدخل بيراميدز ، المباراة رافعا شعار المنافسة علي الكأس ، بعدما اطاح بالاهلي ويطمع في اقصاء حرس الحدود ومواجهة بتروجيت في الدور نصف النهائي الاثنين المقبل ، ويعتمد الفريق بقيادة مدربه الجديد ، الفرنسي سيباستيان ديسابر ، علي مجموعة كبيرة من النجوم ، علي راسهم عبد الله السعيد ومعه احمد الشناوي واحمد علي والغاني جون انطوي واسلام عيسي والبوركيني ايريك تراوري .

في المقابل ، يبحث حرس الحدود بقيادة طارق العشري ، عن المفاجاة والفوز علي بيراميدز ، املا في العودة مرة اخري لمنصة التتويج ، بعدما قاد الفريق للفوز بكأس مصر مرتين متتاليتين موسمي 2008/2009 و2009/2010 .

ويعتمد الفريق العسكري ، علي جهود لاعبيه الجدد ،محمد شطة ومصطفى مارسيلو واحمد جعفر واحمد شرويدة وعمرو الحلواني والإثيوبي جاتوش بانوم والغيني نانا ، بجانب قدامي الفريق ، في الوقت الي يفتقد الحرس لجهود هدافه النيجيري ادو موسيس الذي انضم مؤخرا الي المقاصة .