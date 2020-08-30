معاون وزير الإسكان: نتوسع في إنشاء محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، محطة المعالجة الثلاثية للمياه التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإعادة استخدام المياه وليس التخلص الآمن منها.

وأضاف «الرفاعي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن إنشاء المحطة الثنائية يتطلب التواجد على مسافة أقل من 8 كم من المجرى المائي، قائلًا إن الدولة تتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وخاصة في محافظات الوجه القبلي.

ولفت إلى أن الوزارة تزيد الفلاتر في المحطة لتنقية المياه وخروجها مطابقة للكود المصري إذا زادت المسافة عن 8 كيلومترات، مضيفًا أن مصر بها ما يقرب من 10 محطات معالجة ثلاثية.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم افتتاح عددا من المشروعات القومية فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مشروعات إعادة تصممى منظومة الصرف الصحى ببرج العرب الجديدة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وعدد من مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذها بالإسكندرية من 2014 حتى 2020، و تشمل 6 مشروعات مياه شرب بالمحافظة بقيمة حوالى 456 مليون جنيه، 29 مشروع مياه شرب إحلال وتجديد بالمحافظة بقيمة حوالى 1 مليار جنيه، 2 مشروع مياه شرب جارى تنفيذ هم بالمحافظة بقيمة حوالى 550 مليون جنيه، بإجمالى 5.3 مليار جنيه لحجم الاستثمارات فى مدينه برج العرب الجديدة، و 64.5 مليار جنيه لحجم الإنفاق الكلى على مشروعات الصرف الصحى، فيما بلغت طاقة تحلية مياه البحر نحو 800 ألف متر مكعب يوميا.