رئيس وزراء السودان: مناسيب النيل وروافده هذا العام غير مسبوقة منذ 1912

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن مناسيب نهر النيل وروافده هذا العام غير مسبوقة منذ 1912، حسب وزراة الري والموارد المائية.

وأضاف «حمدوك»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، أن فيضان هذا العام أدى إلى خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أنه وجه باستمرار التنسيق الفعال بين كل مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس القومي للدفاع المدني في هذا النفير الوطني الكبير، وتعزيز التنسيق فيما بينهم مع كافة قطاعات المجتمع المدني؛ لحشد كل الموارد المادية والبشرية الممكنة للعمل على تخفيف حدة الفيضان على المواطنين.

وتابع: «نعمل بالتوازي لوضع الخطط للتعامل الجذري مع الفيضان مستقبلًا»، مضيفًا: «حفظ الله السودان وشعب السودان».





مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ ١٩١٢م، فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات. pic.twitter.com/NG8QSggF6Z — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) August 30, 2020