سقوط تشكيل عصابي لصناعة وترويج العملات الأجنبية المزورة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على تشكيل عصابي لتقليد وترويج العملات النقدية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تكوين 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية، ومحبوسين حالياً على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار- تشكيل عصابي تخصص فى تقليد العملات الأجنبية، وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم بهدف تحقيق الاستفادة المادية.

وأعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبون فى بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.

وبتقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم الثالث، وبحوزته عملات أجنبية مقلدة، وهاتف محمول تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على تطبيق واتس آب بينه وبين عملائه تؤيد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها، وأنه تحصل عليها من باقى المتهمين قبل ضبطهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمكافحة جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.