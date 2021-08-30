قائد منتخب مصر يعتذر للجماهير بعد توديع بطولة إفريقيا لكرة السلة

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تقدم عمرو الجندي قائد منتخب مصر لكرة السلة باعتذار للجماهير المصرية بعد توديع بطولة إفريقيا 2021 المقامة في كيجالي عاصمة رواندا.

وخسر المنتخب المصري مساء اليوم الإثنين مباراته المؤهلة لدور ربع نهائي المسابقة أمام منتخب أنجولا بنتيجة 70-62.

وقال عمرو الجندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عق نهاية اللقاء "نعتذر لجماهير الكرة المصرية على ما حدث في البطولة".

وتابع "الجماهير وثقت فينا وقدمت لنا الدعم كله منذ اليوم الأول".

وواصل "ان شاء الله هذا الجيل قادر على اسعاد الجماهير والوصول لكأس العالم القادمة".

وأضاف عمرو الجندي "حاولنا نموت نفسنا ونعمل الي علينا في البطولة، بنعتذر للجماهير وان شاء الله الي جاي أحسن للمنتخب المصري".