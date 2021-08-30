ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية «بلو سابفاير» وبها 455 راكبا

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينة السياحية "بلو سابفاير"، والتي تتبع الخط الملاحي "أنيكس سيليكتم" قادمة من ميناء إنطاليا التركي، وتقل على متنها 455 راكبًا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلي 197 من أفراد الطاقم.

وتعد هذه الرحلة هي باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية إذ أن من المتوقع توافد عدد 13 رحلة سياحية أخرى بواقع رحلة إسبوعياً يتم خلالها توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بكلاً من مدينتي الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلي ميناء بورسعيد لإستكمال مسار السفينة.

وتأتي هذه الحركة النشطة في إطار استعادة السياحة البحرية مكللة لجهود وزارة النقل، في ظل توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل، واهتمام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليماته بتقديم كل الدعم والتسهيل، والعمل المستمر والناجح من قبل وزارة السياحة المصرية، واهتمامهم البالغ بدعم الحركة السياحية كأحد أهم عناصر هيئة الميناء والاقتصاد القومي.

وكان في استقبال السفينة السياحية الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبد الوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدداً من قيادات هيئة الميناء، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، حيث تم إعداد عرض فولكلوري لإحدى فرق الفنون الشعبية لدى استقبال السائحين، الذين أبدوا سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال والعودة للتواجد بمصر، والقدرة على الاستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة.

ومن جانبه، حرص طارق شاهين على التواجد والترحيب بطاقم السفينة والسائحين، وصرح بأن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعدت كافة التجهيزات اللازمة بمرافق محطة الركاب البحرية؛ لضمان القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من السائحين المترددين على الميناء، خاصة وأنه من المنتظر ارتفاع معدلات تردد السفن السياحية وأعداد السائحين، مع بدء موسم الخريف والذي يعد أحد المواسم الرئيسية لتوافد سفن رحلات الكروز على ميناء الإسكندرية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتلائم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة أزمة كورونا.