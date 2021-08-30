تموين إسنا بالأقصر تشن حملة على المخابز البلدية والأسواق

شنت إدارة تموين إسنا في الأقصر، حملة تفتيشية في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات بشتى صورها.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه مجال المخابز البلدية تم تحرير ٢ مخالفة تصرف في عدد ٢٨ جوال دقيق بلدي زنة 50 كيلوجرام من حصة المخبز، ومخالفة في عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وأضاف أنه تم ضبط عدد 5 ميزان غير معتمد ومدموغ من الجهة المختصة (ميزان طبلية الكتروني حمولة 300 كجم - ميزان طبلية الكتروني حمولة 150 كجم - ميزان الكتروني حمولة 15 - 30 كجم - ميزان الكتروني حمولة 30 كجم - ميزان الكتروني حمولة 40 كجم ) لأنشطة مختلفة ( مخزن الشركة المصرية لتجارة الجملة - مقلة - هايبر ماركت - سوبر ماركت - مخبز بلدى مدعم ).

وتابع:"تم تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة وجاري قيد المحاضر بمركز شرطة إسنا لعرضها على النيابة العامة وعرض التقارير على المديرية".