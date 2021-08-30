حصلت الفنانة شيماء سيف، على ميزة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، ودائما ما تحظى أخبار الإقامة الذهبية على اهتمام الجمهور، وهناك بالفعل قائمة طويلة من مشاهير العالم في الفن والرياضة حصلوا عليها.

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ومن أبرز مشاهير الفن والرياضة الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات: منهم محمد رمضان، وخالد سليم، ولطيفة، وليد توفيق، وفاء كيلاني، وزوجها تيم حسن، وراغب علامة، ونيلي كريم، ونبيلة عبيد، وبوسي شلبي، وشاروخان، وكريستيانو رونالدو.

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وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة الإماراتية، تعد الإقامة الذهبية، بمثابة تأشيرة إقامة طويلة الأمد لـ5 أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط.

* لمن تمنح الإقامة الذهبية وشروطها؟

تمنح الإقامة الذهبية لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة، خلافا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل الإمارات.

1-المستثمرون

تمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في الاستثمارات العامة داخل الدولة الإماراتية بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم.

2- أصحاب المواهب

تمنح التأشيرة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج/الزوجة والأبناء، ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة.

3. العلماء

تمنح الإقامة الذهبية للعلماء المعتمدين من مجلس علماء الإمارات، أو الحاصلين على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

4. المبدعون من أهل الثقافة والفن

تمنح لهم الإقامة بشرط أن يكون المبدع معتمدا من وزارة الثقافة والشباب.

5. المخترعون

بشرط أن يكون حاصلا على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، واعتماد وزارة الاقتصاد.

6. أصحاب النخبة

للمتمتعين بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

7. المدراء التنفيذيون

يجب أن يكونوا من أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي، مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

8. الأطباء وأصحاب الاختصاص

يلزم توفر شرطين على الأقل ضمن حصوله على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، أو يكون حاصلا على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب، أو تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية، أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، أو تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب.

كما تمنح الإقامة الذهبية في حال كان حاصلا على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملا متميزا لقبول العضوية، أو حاصلا على تحصيل علمي لا يقل عن شهادة الدكتوراة، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم، أو أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية للدولة.