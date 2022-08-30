البرهان يتوجه إلى جوبا للمشاركة في تخريج القوات المشتركة المدمجة

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.



وأوضح مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن الزيارة تهدف للمشاركة في تخريج القوات المشتركة المدمجة والتي نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان الموقعة بالخرطوم.



وكان في وداع البرهان، بمطار الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة.



وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون المشترك.



ويرافقه في الزيارة، عضوي المجلس الانتقالي مالك عقار إير، والدكتور الهادي إدريس، والفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف والسفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف.





