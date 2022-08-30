وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا موسعا بالصحفيين لاستعراض استراتيجة عمل الوزارة

• جندي: حرصت على الاجتماع بالصحفيين تأكيدا على أهمية دورهم في المرحلة الراهنة

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، اجتماعا موسعا مع مجموعة من الصحفيين المسئولين عن تغطية عمل وأنشطة الوزارة بعدد من المؤسسات الصحفية، للتعريف باستراتيجة عمل وزارة الهجرة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أبزر الملفات على طاولة الوزيرة، بالإضافة للتعرف على خطط السفيرة سها جندي، لخدمة المواطنين المصريين بالخارج.

في بداية حديثها، قدمت السفيرة سها جندي، عميق شكرها لكل الصحفيين والإعلاميين التي تربطهم علاقة عمل بوزارة الهجرة، مثمنة على دور الإعلام الهام في إبراز دور وزارة الهجرة والتعريف بأنشطها والجهود التي تقوم بها، حيث يعد آداة من أدوات وزارة الهجرة للتواصل مع مواطنينا بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أنها حرصت على أن تعقد اجتماعا مع مختلف الصحفيين الذين يقومون بتغطية عمل الوزارة مندوبين عن مؤسساتهم الصحفية والإعلامية، لتكون فرصة يتعرفوا من خلالها على استراتيجية عمل وزارة الهجرة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، والحفاظ على مصالحهم في دول العالم المختلفة.