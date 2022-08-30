 الحكومة تنفي تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها - بوابة الشروق
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الحكومة تنفي تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها

محمد عنتر
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 11:57 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

وأشار المركز، إلى تواصله مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها.

وشددت المحافظة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كل محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها؛ بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة.


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