 ساوثهامبتون يقلب الطاولة أمام تشيلسي بفوز مثير في البريميرليج - بوابة الشروق
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ساوثهامبتون يقلب الطاولة أمام تشيلسي بفوز مثير في البريميرليج

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 10:48 م

قلب فريق ساثهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي، إلى فوزًا ثمينًا بهدفين لهدف في نهاية المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب ساينت ماري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

افتتح أهداف المباراة فريق تشيلسي عن طريق لاعبه رحيم سترلينج في الدقيقة 23، قبل أن يدرك ساوثهامبتون هدف التعادل عن طريق لاعبه روميو لافيا عند الدقيقة 28، قبل أن يضيف زميله أدم أرمسترونج الهدف الثاني لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ساوثهامبتون رصيده للنقطة 7 في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن بنفس العدد من النقاط.


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