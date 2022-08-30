وزيرة الهجرة: نقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات المصرية في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، حرصها على التواصل المستمر مع كل الكيانات المصرية بالخارج، بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وأشارت خلال اجتماعا موسعا للوزيرة مساء أمس الإثنين، مع مجموعة من الصحفيين المسؤولين عن تغطية عمل وأنشطة الوزارة بعدد من المؤسسات الصحفية، إلى أهمية التواصل للانطلاق من القواسم المشتركة.

وتابعت: "نقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات المصرية في الخارج، وسنحاول جمع هذه الكيانات على عامل مشترك"، موضحة: "نهدف لربط أبنائنا بالوطن، والحفاظ على هويتهم وتاريخهم ولغتهم العربية، ليتمكنوا من التواصل مع عائلتهم وأقرانهم في الداخل، وحتى يصبحوا جزءا من خطط التنمية المستدامة".

وأعربت عن شكرها للسفيرة نبيلة مكرم على جهودها في تنسيق مؤتمر الكيانات، والذي كان أول فعالية نقاشية مع الجاليات المصرية بالخارج، وشهدت حضور المتخصصين من مختلف الفئات، مؤكدة أن التواصل الشخصي مهم وحيوي، سوءا باللقاءات المباشرة أن التواصل الإلكتروني.

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة للتكامل في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج، مشيرة إلى لقاء العديد من الوزراء والمسئولين لتذليل أي عقبة تواجه المصريين بالخارج، وآليات دمجهم في الوطن ونهضته.